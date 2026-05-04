Basirhat Dakshin Assembly Election Result 2026 (बसीरहाट दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बसीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बसीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Saptarshi Banerjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Tarak Nath Ghosh को उम्मीदवार बनाया। बसीरहाट दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. सप्तर्षि बनर्जी ने जीत हासिल की थी। बसीरहाट दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 24468 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार तारक नाथ घोष को हराया था।

बसीरहाट दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Basirhat Dakshin Election Result 2026

यहां देखें बसीरहाट दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Basirhat Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बसीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abu Esahak Gazi Rs 8,60,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass Amirul Gazi Rs 50,000 ~ 50 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 10th Pass Aynul Arefin(Raju Ahmed) / Cases Age Education 2 51 Graduate Dr. Sourya Banerjee Rs 3,76,95,568 ~ 3 Crore+ / Rs 1,71,80,523 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 42 Graduate Professional Hironmoy Mondal Rs 97,88,452 ~ 97 Lacs+ / Rs 21,63,700 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Graduate Professional Jishnudeep Majumdar / Cases Age Education 0 27 Graduate Shabana Parvin Rs 19,43,467 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Soumen Das Rs 1,74,715 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 12th Pass Subhasis Das / Cases Age Education 0 34 8th Pass Surajit Mitra (Badal) Rs 1,83,34,340 ~ 1 Crore+ / Rs 10,35,149 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 1 52 Graduate Surajit Mondal Rs 1,33,592 ~ 1 Lacs+ / Rs 17,101 ~ 17 Thou+ Cases Age Education 0 29 Graduate

बसीरहाट दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Basirhat Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बसीरहाट दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Saptarshi Banerjee 2016 Dipendu Biswas 2011 Narayan Mukherjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।