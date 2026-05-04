Basanti Assembly Election Result 2026 (बसंती विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बसंती विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बसंती विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Shyamal Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ramesh Majhi को उम्मीदवार बनाया। बसंती सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के श्यामल मंडल ने जीत हासिल की थी। बसंती सीट पर हार जीत का अंतर 50642 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रमेश माझी को हराया था।

बसंती विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Basanti Election Result 2026

यहां देखें बसंती की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Basanti (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बसंती विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Asim Sardar Rs 31,51,600 ~ 31 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 63 8th Pass Asit Roy Rs 1,85,01,777 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Post Graduate Bikash Sardar / Cases Age Education 0 39 8th Pass Gopinath Naiya Rs 1,06,00,607 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 49 12th Pass Gouri Naskar Rs 14,89,925 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Post Graduate Milan Biswas / Cases Age Education 0 35 5th Pass Nilima Mistry Bishal Rs 88,16,954 ~ 88 Lacs+ / Rs 2,05,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Samar Biswas Rs 40,62,660 ~ 40 Lacs+ / Rs 9,20,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Graduate Professional

बसंती में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Basanti Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बसंती में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Shyamal Mondal 2016 Gobinda Chandra Naskar 2011 Subhas Naskar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।