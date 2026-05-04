Baruipur Purba Assembly Election Result 2026 (बरुईपुर पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बरुईपुर पूर्व विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बरुईपुर पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bivas Sardar (VOBO) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Chandan Mondal को उम्मीदवार बनाया। बरुईपुर पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिवास सरदार (वोबो) ने जीत हासिल की थी। बरुईपुर पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 49641 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार चंदन मंडल को हराया था।

बरुईपुर पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baruipur Purba Election Result 2026

यहां देखें बरुईपुर पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baruipur Purba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बरुईपुर पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bapi Bagani Rs 24,23,000 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Bivas Sardar Rs 1,31,42,462 ~ 1 Crore+ / Rs 22,58,845 ~ 22 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Debanshu Purkait / Cases Age Education 0 62 Graduate Joydeep Gayen Rs 4,06,680 ~ 4 Lacs+ / Rs 1,38,183 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 33 12th Pass Joydev Naskar Rs 27,43,000 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Post Graduate Protap Chandra Mondal / Cases Age Education 0 68 12th Pass Shambhu Sardar Rs 14,000 ~ 14 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 12th Pass Snehasis Saha Rs 21,000 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Post Graduate Swapan Naskar / Cases Age Education 2 54 Graduate Tumpa Sardar Rs 27,000 ~ 27 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 12th Pass Tumpa Sardar Rs 3,17,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 31 Post Graduate

बरुईपुर पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Baruipur Purba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बरुईपुर पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bivas Sardar (Vobo) 2016 Nirmal Chandra Mondal 2011 Nirmal Chandra Mandal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।