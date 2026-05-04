Baruipur Paschim Assembly Election Result 2026 (बरुईपुर पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बरुईपुर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बरुईपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Biman Banerjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Debopam Chattopadhyaya(BABU) को उम्मीदवार बनाया। बरुईपुर पश्चिम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिमान बनर्जी ने जीत हासिल की थी। बरुईपुर पश्चिम सीट पर हार जीत का अंतर 61910 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार देबोपम चट्टोपाध्याय (बाबू) को हराया था।

बरुईपुर पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baruipur Paschim Election Result 2026

यहां देखें बरुईपुर पश्चिम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baruipur Paschim (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बरुईपुर पश्चिम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amulya Kumar Sardar Rs 1,04,31,120 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 74 Graduate Asit Lal Nag Rs 44,66,000 ~ 44 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 78 Graduate Biman Banerjee / Cases Age Education 0 77 Post Graduate Biswajit Paul Rs 86,81,876 ~ 86 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 44 Graduate Krishnendu Pramanik Rs 1,95,366 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate Md Lahek Ali / Cases Age Education 0 44 Post Graduate Md. Sohidul Laskar Rs 76,53,733 ~ 76 Lacs+ / Rs 6,01,600 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 53 10th Pass Prodyut Chakraborty Rs 1,10,68,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 Graduate Subrata Das / Cases Age Education 0 50 8th Pass Tilak Mondal Rs 15,71,177 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Professional

बरुईपुर पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Baruipur Paschim Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बरुईपुर पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Biman Banerjee 2016 Biman Banerjee 2011 Biman Banerjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।