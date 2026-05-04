Barrackpur Assembly Election Result 2026 (बैरकपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बैरकपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बैरकपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Raju Chakraborty (RAJ) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Chandramani Shukla को उम्मीदवार बनाया। बैरकपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के राजू चक्रवर्ती (राज) ने जीत हासिल की थी। बैरकपुर सीट पर हार जीत का अंतर 9222 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार चंद्रमणि शुक्ला को हराया था।

बैरकपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Barrackpur Election Result 2026

यहां देखें बैरकपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Barrackpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बैरकपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Kumar Sen Rs 26,60,895 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 Graduate Kaustuv Bagchi Rs 1,92,18,773 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 12 35 Post Graduate Raj Chakraborty (Raju) / Cases Age Education 0 51 12th Pass Rajdeep Roy Rs 18,800 ~ 18 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 12th Pass Sambhu Das Rs 2,61,46,712 ~ 2 Crore+ / Rs 24,62,352 ~ 24 Lacs+ Cases Age Education 0 65 10th Pass Samir Kundu / Cases Age Education 0 40 8th Pass Saroj Sharma Rs 50,45,000 ~ 50 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Suman Ranjan Bandyopadhyay Rs 1,64,90,992 ~ 1 Crore+ / Rs 23,77,403 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 1 53 Post Graduate Zakir Hussain / Cases Age Education 0 44 8th Pass

बैरकपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Barrackpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बैरकपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Raju Chakraborty (Raj) 2016 Silbhadra Datta 2011 Silbhadra Datta

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।