Barpeta Assembly Election Result 2026 (बारपेटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बारपेटा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बारपेटा विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Abdur Rahim Ahmed को उम्मीदवार बनाया। वहीं Asom Gana Parisad ने Gunindra Nath Das को उम्मीदवार बनाया। बारपेटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के अब्दुर रहीम अहमद ने जीत हासिल की थी। बारपेटा सीट पर हार जीत का अंतर 44719 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Asom Gana Parisad उम्मीदवार गुणिंद्र नाथ दास को हराया था।

बारपेटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Barpeta Election Result 2026

यहां देखें बारपेटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Barpeta (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बारपेटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dipak Kumar Das Rs 6,05,56,573 ~ 6 Crore+ / Rs 20,94,690 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 61 Graduate Professional Gagan Chandra Haloi Rs 1,60,79,455 ~ 1 Crore+ / Rs 24,96,463 ~ 24 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Uddhab Chandra Das / Cases Age Education 0 68 Post Graduate

बारपेटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Barpeta Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बारपेटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdur Rahim Ahmed 2016 Gunindra Nath Das 2011 Abdur Rahim Khan

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।