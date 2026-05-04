Barkhetri Assembly Election Result 2026 (बार्केट्री विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बार्केट्री विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बार्केट्री विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Diganta Barman को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Narayan Deka को उम्मीदवार बनाया। बार्केट्री सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के दिगंता बर्मन ने जीत हासिल की थी। बार्केट्री सीट पर हार जीत का अंतर 4054 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार नारायण डेका को हराया था।

बार्केट्री विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Barkhetri Election Result 2026

यहां देखें बार्केट्री की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Barkhetri (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बार्केट्री विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amirul Islam Rs 41,47,000 ~ 41 Lacs+ / Rs 3,50,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Graduate Professional Diganta Barman Rs 9,63,21,225 ~ 9 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Graduate Munindra Doley / Cases Age Education 0 44 Graduate Narayan Deka Rs 22,75,90,612 ~ 22 Crore+ / Rs 7,68,79,291 ~ 7 Crore+ Cases Age Education 1 58 12th Pass

बार्केट्री में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Barkhetri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बार्केट्री में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Diganta Barman 2016 Narayan Deka 2011 Bhumidhar Barman

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।