Barjora Assembly Election Result 2026 (बरजोरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बरजोरा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बरजोरा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Alok Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Supriti Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। बरजोरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के आलोक मुखर्जी ने जीत हासिल की थी। बरजोरा सीट पर हार जीत का अंतर 3269 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुप्रिति चटर्जी को हराया था।

बरजोरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Barjora Election Result 2026

यहां देखें बरजोरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Barjora (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बरजोरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bholanath Mondal Rs 4,000 ~ 4 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 8th Pass Billeswar Sinha Rs 29,65,619 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 46 Graduate Professional Gobinda Sarkar / Cases Age Education 0 42 8th Pass Goutam Mishra (Shyam) Rs 1,05,75,66,527 ~ 105 Crore+ / Rs 25,64,40,922 ~ 25 Crore+ Cases Age Education 1 64 8th Pass Keora Vivekananda Rs 3,10,800 ~ 3 Lacs+ / Rs 2,90,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 41 10th Pass Pradip Bauri / Cases Age Education 0 50 8th Pass Saileswar Pal Rs 8,54,600 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Post Graduate Sujit Chakraborty Rs 39,83,204 ~ 39 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 58 Graduate Taraknath Karmakar / Cases Age Education 0 42 8th Pass

बरजोरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Barjora Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बरजोरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Alok Mukherjee 2016 Sujit Chakraborty 2011 Asutosh Mukherjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।