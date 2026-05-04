Barhampur Assembly Election Result 2026 (बरहमपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बरहमपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बरहमपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Jitu Goswami को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Suresh Borah को उम्मीदवार बनाया। बरहमपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के जीतू गोस्वामी ने जीत हासिल की थी। बरहमपुर सीट पर हार जीत का अंतर 751 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार सुरेश बोराह को हराया था।

बरहमपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Barhampur Election Result 2026

यहां देखें बरहमपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Barhampur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बरहमपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Jitu Goswami Rs 22,20,11,111 ~ 22 Crore+ / Rs 5,84,67,370 ~ 5 Crore+ Cases Age Education 3 55 12th Pass Mazibur Rahman Rs 45,72,141 ~ 45 Lacs+ / Rs 19,23,531 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Post Graduate Nazrul Islam / Cases Age Education 0 49 Graduate Rajen Gohain Rs 4,96,27,927 ~ 4 Crore+ / Rs 40,25,427 ~ 40 Lacs+ Cases Age Education 2 75 Graduate Professional Ranumai Teronpi Rs 1,25,15,359 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 8 51 10th Pass

बरहमपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Barhampur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बरहमपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jitu Goswami 2016 Prafulla Kumar Mahanta 2011 Prafulla Kumar Mahanta

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।