Bardhaman Uttar Assembly Election Result 2026 (बर्धमान उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बर्धमान उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बर्धमान उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Nisith Kumar Malik को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Radha Kanta Roy को उम्मीदवार बनाया। बर्धमान उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के निसीथ कुमार मलिक ने जीत हासिल की थी। बर्धमान उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 17268 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार राधा कांत रॉय को हराया था।

बर्धमान उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bardhaman Uttar Election Result 2026

यहां देखें बर्धमान उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bardhaman Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बर्धमान उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dipali Bauri Rs 1,12,040 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 5th Pass Ganesh Majhi Rs 3,15,520 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 10th Pass Mamoni Mondal (Roy) / Cases Age Education 0 37 10th Pass Nisith Kumar Malik Rs 86,13,889 ~ 86 Lacs+ / Rs 4,55,668 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 3 57 Others Priyanka Das Rs 96,659 ~ 96 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Literate Ramkrishna Malik (Dev) / Cases Age Education 0 37 Post Graduate Sanjoy Das Rs 11,20,786 ~ 11 Lacs+ / Rs 16,94,407 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 4 33 12th Pass Suchand Das Rs 2,37,691 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 46 Literate Sudip Das / Cases Age Education 0 29 Graduate

बर्धमान उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bardhaman Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बर्धमान उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nisith Kumar Malik 2016 Nisith Kumar Malik 2011 Aparna Saha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।