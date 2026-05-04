Bardhaman Dakshin Assembly Election Result 2026 (बर्धमान दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Khokan Das को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sandip Nandi को उम्मीदवार बनाया। बर्धमान दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के खोकन दास ने जीत हासिल की थी। बर्धमान दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 8105 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार संदीप नंदी को हराया था।

बर्धमान दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bardhaman Dakshin Election Result 2026

यहां देखें बर्धमान दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bardhaman Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Gourab Samaddar Rs 14,71,524 ~ 14 Lacs+ / Rs 99,646 ~ 99 Thou+ Cases Age Education 1 41 Post Graduate Khokan Das Rs 3,33,71,335 ~ 3 Crore+ / Rs 9,61,607 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 9 59 10th Pass Luxmi Narayan Kora / Cases Age Education 0 68 12th Pass Moumita Banerjee Rs 1,06,31,744 ~ 1 Crore+ / Rs 52,75,000 ~ 52 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Moumita Biswas Misra Rs 4,63,66,124 ~ 4 Crore+ / Rs 41,44,944 ~ 41 Lacs+ Cases Age Education 5 42 Post Graduate Puspa Hansda / Cases Age Education 0 48 Graduate Santanu Dutta Rs 1,36,20,247 ~ 1 Crore+ / Rs 12,00,000 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Sudipta Gupta Rs 46,35,057 ~ 46 Lacs+ / Rs 3,53,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 1 59 Graduate Professional Utpal Dutta / Cases Age Education 0 47 10th Pass

बर्धमान दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bardhaman Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बर्धमान दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Khokan Das 2016 Rabiranjan Chattopadhyay 2011 Rabiranjan Chattopadhyay

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।