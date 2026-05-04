Barchalla Assembly Election Result 2026 (बार्चल्ला विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की बार्चल्ला विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। बार्चल्ला विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ganesh Kumar Limbu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Ram Prasad Sharma को उम्मीदवार बनाया। बार्चल्ला सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के गणेश कुमार लिंबू ने जीत हासिल की थी। बार्चल्ला सीट पर हार जीत का अंतर 17782 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार राम प्रसाद शर्मा को हराया था।

बार्चल्ला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Barchalla Election Result 2026

यहां देखें बार्चल्ला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Barchalla (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बार्चल्ला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abul Majan Rs 1,81,58,147 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 5th Pass Baburam Basumatary Rs 2,50,057 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 10th Pass Champa Kurmi / Cases Age Education 0 44 12th Pass Jasua Barjo Rs 31,44,699 ~ 31 Lacs+ / Rs 7,06,471 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 1 63 10th Pass Mahendra Orang Rs 5,05,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 10th Pass Manoj Borah / Cases Age Education 0 59 Graduate Ripun Bora Rs 2,76,63,050 ~ 2 Crore+ / Rs 80,783 ~ 80 Thou+ Cases Age Education 1 70 Post Graduate Ritu Baran Sarmah Rs 4,51,67,830 ~ 4 Crore+ / Rs 25,48,535 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 0 57 Others

बार्चल्ला में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Barchalla Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बार्चल्ला में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ganesh Kumar Limbu 2016 Ganesh Kumar Limbu

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।