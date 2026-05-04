Barasat Assembly Election Result 2026 (बारासात विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बारासात विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बारासात विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Chiranjeet Chakrabarti को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sankar Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। बारासात सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के चिरंजीत चक्रवर्ती ने जीत हासिल की थी। बारासात सीट पर हार जीत का अंतर 23783 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार शंकर चटर्जी को हराया था।

बारासात विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Barasat Election Result 2026

यहां देखें बारासात की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Barasat (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बारासात विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Avhijit Mukherjee Rs 9,36,708 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Graduate Avik Basu Thakur Rs 34,362 ~ 34 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Graduate Debashish Biswas / Cases Age Education 0 60 10th Pass Hemanta Das Rs 13,52,199 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 12th Pass Hemanta Das S/O Nakul Das Rs 59,660 ~ 59 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Literate Md. Jahangir Ali / Cases Age Education 1 36 5th Pass Omar Faruque Rs 23,26,000 ~ 23 Lacs+ / Rs 15,32,000 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 1 33 12th Pass Pradip Gayen Rs 87,00,000 ~ 87 Lacs+ / Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Sabyasachi Dutta / Cases Age Education 0 59 Graduate Professional Sankar Chatterjee Rs 18,00,008 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 60 Graduate Shankar Chatterjee S/O Sunil Cahtterjee Rs 13,90,384 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 12th Pass Tarak Mukherjee / Cases Age Education 0 70 Graduate Professional

बारासात में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Barasat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बारासात में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Chiranjeet Chakrabarti 2016 Chiranjeet Chakrabarti 2011 Chiranjeet Chakrabarti

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।