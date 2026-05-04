Baranagar Assembly Election Result 2026 (बारानगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बारानगर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बारानगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tapas Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Parno Mittra को उम्मीदवार बनाया। बारानगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तापस रॉय ने जीत हासिल की थी। बारानगर सीट पर हार जीत का अंतर 35147 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार पार्नो मित्रा को हराया था।

बारानगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baranagar Election Result 2026

यहां देखें बारानगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baranagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बारानगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dulal Kanti Bhattacharya Rs 25,27,227 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Professional Kalyani Chakraborty Rs 26,92,100 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 72 Graduate Prasenjit Dey / Cases Age Education 0 46 Graduate Sajal Ghosh Rs 5,43,90,512 ~ 5 Crore+ / Rs 56,82,460 ~ 56 Lacs+ Cases Age Education 20 53 Graduate Sajal Ghosh Rs 34,880 ~ 34 Thou+ / Rs 33,782 ~ 33 Thou+ Cases Age Education 0 47 Graduate Sajal Kumar Ghosh / Cases Age Education 0 47 8th Pass Sayandeep Mitra Rs 90,86,501 ~ 90 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 8 45 Post Graduate Sayantika Banerjee Rs 41,87,431 ~ 41 Lacs+ / Rs 51,68,911 ~ 51 Lacs+ Cases Age Education 0 39 Graduate Shubhrangshu Bhakta / Cases Age Education 8 43 Graduate Supriya Bhattacharya Rs 19,52,195 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Graduate

बारानगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Baranagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बारानगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tapas Roy 2016 Tapas Roy 2011 Tapas Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।