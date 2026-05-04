Barabani Assembly Election Result 2026 (बाराबनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बाराबनी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बाराबनी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bidhan Upadhyay को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Arijit Roy को उम्मीदवार बनाया। बाराबनी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिधान उपाध्याय ने जीत हासिल की थी। बाराबनी सीट पर हार जीत का अंतर 23457 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अरिजीत रॉय को हराया था।

बाराबनी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Barabani Election Result 2026

यहां देखें बाराबनी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Barabani (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बाराबनी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adwaitya Das Rs 7,537 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 8th Pass Arijit Roy Rs 2,81,46,353 ~ 2 Crore+ / Rs 19,61,374 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 19 34 Graduate Professional Bidhan Upadhyay / Cases Age Education 1 56 12th Pass Biswajit Bauri (Bapi) Rs 32,28,111 ~ 32 Lacs+ / Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 2 42 8th Pass Debshwar Besra Rs 6,37,594 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 8th Pass Jaydev Roy / Cases Age Education 0 38 10th Pass Swapan Kabi Rs 49,48,665 ~ 49 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 10th Pass

बाराबनी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Barabani Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बाराबनी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bidhan Upadhyay 2016 Bidhan Upadhyay 2011 Bidhan Upadhyay

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।