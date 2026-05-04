असम की baokhungri विधानसभा सीट पर कुल 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की baokhungri विधान सभा सीट से Md Abed Ali Mondal, IND से, Pranab Baroi, IND से, Pratibha Brahma, United Peoples Party Liberal से, Prithviraj Narayan Dev Mech, IND से, Raajkar Beck, Gondvana Gantantra Party से, Rajib Brahma, IND से, Ranjit Sarkar, IND से, Rupam Chandra Roy, Bodoland Peoples Front से, Sapali Marak, INC से, Shibam Chakroborty, Bharatiya Gana Parishad से, Sujit Das, IND से, Udangsri Narzary, AITC से उम्मीदवार हैं।

असम में baokhungri विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। baokhungri विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

baokhungri विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baokhungri Election Result 2026

यहां देखें baokhungri की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baokhungri (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें baokhungri विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Md Abed Ali Mondal Rs 3,76,983 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 36 Graduate Pranab Baroi Rs 50,000 ~ 50 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 12th Pass Pratibha Brahma / Cases Age Education 0 57 Graduate Professional Prithviraj Narayan Dev Mech Rs 45,30,700 ~ 45 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Graduate Raajkar Beck Rs 5,15,072 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 10th Pass Rajib Brahma / Cases Age Education 0 54 Graduate Ranjit Sarkar Rs 11,89,300 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 12th Pass Rupam Chandra Roy Rs 59,39,907 ~ 59 Lacs+ / Rs 13,59,361 ~ 13 Lacs+ Cases Age Education 0 32 Graduate Sapali Marak / Cases Age Education 0 31 Graduate Shibam Chakroborty Rs 6,27,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Graduate Sujit Das Rs 24,32,658 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Udangsri Narzary / Cases Age Education 0 34 8th Pass

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।