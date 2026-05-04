Bankura Assembly Election Result 2026 (बांकुरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बांकुरा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बांकुरा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Niladri Sekhar Dana को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sayantika Banerjee को उम्मीदवार बनाया। बांकुरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के नीलाद्री शेखर दाना ने जीत हासिल की थी। बांकुरा सीट पर हार जीत का अंतर 1468 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार सायंतिका बनर्जी को हराया था।

बांकुरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bankura Election Result 2026

यहां देखें बांकुरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bankura (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बांकुरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arun Chand Rs 19,64,270 ~ 19 Lacs+ / Rs 45,000 ~ 45 Thou+ Cases Age Education 0 57 Literate Arup Banerjee Rs 68,80,814 ~ 68 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 Graduate Professional Ashik Mahammad Khan / Cases Age Education 0 29 12th Pass Avoyananda Mukhopadhyay Rs 1,28,75,747 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 53 Graduate Dr. Anup Mandal Rs 14,85,59,626 ~ 14 Crore+ / Rs 1,55,03,490 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Lina Ghosh / Cases Age Education 0 48 Graduate Niladri Sekhar Dana Rs 18,31,808 ~ 18 Lacs+ / Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 59 12th Pass Rinku Nandi Rs 1,22,616 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 10th Pass

बांकुरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bankura Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बांकुरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Niladri Sekhar Dana 2016 Shampa Daripa 2011 Kashinath Mishra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।