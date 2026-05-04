Bangaon Uttar Assembly Election Result 2026 (बनगाँव उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बनगाँव उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बनगाँव उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ashok Kirtania को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Shyamal Roy को उम्मीदवार बनाया। बनगाँव उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अशोक कीर्तनिया ने जीत हासिल की थी। बनगाँव उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 10488 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार श्यामल रॉय को हराया था।

बनगाँव उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bangaon Uttar Election Result 2026

यहां देखें बनगाँव उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bangaon Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बनगाँव उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananda Biswas Rs 16,500 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 10th Pass Ashok Kirtania Rs 4,03,81,819 ~ 4 Crore+ / Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 3 52 Graduate Biswajit Das / Cases Age Education 0 50 12th Pass Biswajit Das Rs 2,44,51,789 ~ 2 Crore+ / Rs 18,95,244 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 7 59 10th Pass Dipak Haldar Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Graduate Nilanjan Saha (Bapi) / Cases Age Education 0 51 Post Graduate Pijush Kanti Saha Rs 1,80,85,210 ~ 1 Crore+ / Rs 14,00,000 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 2 53 Post Graduate Shyamsundar Haldar Rs 22,517 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Subhasis Biswas / Cases Age Education 0 55 12th Pass Subrata Biswas Rs 45,44,250 ~ 45 Lacs+ / Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 52 Graduate Sudhansu Sekhar Biswas Rs 20,56,000 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 12th Pass

बनगाँव उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bangaon Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बनगाँव उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashok Kirtania 2016 Biswajit Das 2011 Biswajit Das

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।