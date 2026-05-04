Bangaon Dakshin Assembly Election Result 2026 (बनगाँव दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बनगाँव दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बनगाँव दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Swapan Majumder को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Alo Rani Sarkar को उम्मीदवार बनाया। बनगाँव दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के स्वपन मजूमदार ने जीत हासिल की थी। बनगाँव दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 2004 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार आलो रानी सरकार को हराया था।

बनगाँव दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bangaon Dakshin Election Result 2026

यहां देखें बनगाँव दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bangaon Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बनगाँव दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Asish Kumar Sarkar Rs 5,30,89,264 ~ 5 Crore+ / Rs 78,688 ~ 78 Thou+ Cases Age Education 0 61 Post Graduate Biplab Tikadar Rs 7,71,042 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 10th Pass Kalyani Mondal / Cases Age Education 0 58 8th Pass Kisor Kumar Biswas Rs 54,63,000 ~ 54 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Pabitra Roy Rs 6,94,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Literate Rabindra Nath Barai / Cases Age Education 0 64 Literate Rituparna Addhya Rs 3,14,95,370 ~ 3 Crore+ / Rs 13,12,253 ~ 13 Lacs+ Cases Age Education 0 26 12th Pass Santosh Kumar Sikdar Rs 6,86,46,000 ~ 6 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 12th Pass Shefali Bain / Cases Age Education 0 45 5th Pass Swapan Majumder Rs 3,87,95,771 ~ 3 Crore+ / Rs 1,37,18,407 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 17 44 12th Pass Swapan Majumder Rs 8,74,142 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate

बनगाँव दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bangaon Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बनगाँव दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Swapan Majumder 2016 Surajit Kumar Biswas 2011 Surajit Kumar Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।