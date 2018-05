Bangalore Election 2018 LIVE UPDATES: बेंगलुरु की विधानसभा सीटों पर वोटिंग का क्या है हाल, जानिए ताजा अपडेट्स

दोपहर 3 बजे तक कर्नाटक में 56 प्रतिशत वोट डाले जा चुके हैं। हालांकि सुबह जिस तरह से मतदाता पोलिंग बूथ पर सुबह उमड़े थे, दोपहर होते होते उसमें कमी आयी है। माना जा रहा है कि तेज गर्मी के कारण मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं आ पा रहे हैं।

43-degree Celsius temperature in Kalaburgi affects the voter turn out. Locals say, 'there was a rush at the booths in the morning, but now there is hardly any crowd at the booths as the temperature is quite high. Right now, it is more than 40 degrees.' #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/y4YAg9AZFM