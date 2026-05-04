Bandwan Assembly Election Result 2026 (बंदवान विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बंदवान विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बंदवान विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rajib Lochan Saren को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Parcy Murmu को उम्मीदवार बनाया। बंदवान सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के राजिब लोचन सरेन ने जीत हासिल की थी। बंदवान सीट पर हार जीत का अंतर 18831 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार पारसी मुर्मू को हराया था।

बंदवान विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bandwan Election Result 2026

यहां देखें बंदवान की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bandwan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बंदवान विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bijay Kumar Mandi Rs 8,000 ~ 8 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 12th Pass Labsen Baskey Rs 9,08,385 ~ 9 Lacs+ / Rs 14,82,114 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 1 50 12th Pass Rajib Lochan Saren / Cases Age Education 0 52 Graduate Professional Rathu Singh Rs 2,39,668 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 8th Pass Siten Mandi Rs 53,90,672 ~ 53 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Sobharam Murmu / Cases Age Education 0 53 Post Graduate Tikaram Hembram Rs 32,48,000 ~ 32 Lacs+ / Rs 18,50,000 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 49 12th Pass Umesh Chandra Baskey Rs 64,002 ~ 64 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 10th Pass

बंदवान में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bandwan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बंदवान में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rajib Lochan Saren 2016 Rajiblochan Saren 2011 Susanta Besra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।