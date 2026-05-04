Balurghat Assembly Election Result 2026 (बालूरघाट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बालूरघाट विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बालूरघाट विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ashok Kumar Lahiri को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sekhar Dasgupta को उम्मीदवार बनाया। बालूरघाट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अशोक कुमार लाहिरी ने जीत हासिल की थी। बालूरघाट सीट पर हार जीत का अंतर 13436 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार शेखर दासगुप्ता को हराया था।

बालूरघाट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Balurghat Election Result 2026

यहां देखें बालूरघाट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Balurghat (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बालूरघाट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arnab Chowdhury Rs 1,28,04,528 ~ 1 Crore+ / Rs 5,96,853 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Arpita Ghosh Rs 1,22,49,776 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Bidyut Kumar Roy / Cases Age Education 0 62 Graduate Professional Dipankar Barman Rs 10,000 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 12th Pass Dulal Barman Rs 8,63,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 10th Pass Jogesh Chandra Murmu / Cases Age Education 0 46 8th Pass Masuma Khatun Rs 6,10,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Graduate Mithun Barman Rs 21,000 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 8th Pass Namita Mahanta (Poli) / Cases Age Education 0 50 Post Graduate Narottam Saha Rs 28,50,833 ~ 28 Lacs+ / Rs 30,000 ~ 30 Thou+ Cases Age Education 0 54 Graduate Pradip Kumar Mitra Rs 73,11,832 ~ 73 Lacs+ / Rs 20,01,393 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 71 Graduate Professional Pradyut Kumar Saha / Cases Age Education 0 59 8th Pass Sushil Mardi Rs 36,000 ~ 36 Thou+ / Rs 14,00,000 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 2 42 Graduate

बालूरघाट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Balurghat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बालूरघाट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashok Kumar Lahiri 2016 Biswanath Choudhury 2011 Shankar Chakraborty

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।