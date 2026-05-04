Ballygunge Assembly Election Result 2026 (बालीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बालीगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Subrata Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Lokenath Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। बालीगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सुब्रत मुखर्जी ने जीत हासिल की थी। बालीगंज सीट पर हार जीत का अंतर 75359 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार लोकनाथ चटर्जी को हराया था।

बालीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ballygunge Election Result 2026

यहां देखें बालीगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ballygunge (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बालीगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Afreen Begum Rs 1,76,777 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Post Graduate Ayasanul Haque Sk. Rs 47,20,742 ~ 47 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Graduate Dola Sarkar / Cases Age Education 0 51 Graduate Professional Faisal Khan Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Gobinda Naskar Rs 36,60,500 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 12th Pass Mehboob Alam / Cases Age Education 1 45 Graduate Reepa Bhattacharjee Rs 2,06,742 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Post Graduate Rohan Mitra Rs 7,42,68,817 ~ 7 Crore+ / Rs 1,36,97,795 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 1 41 Graduate Shaik Imran / Cases Age Education 0 57 Literate Shatorupa Rs 82,20,750 ~ 82 Lacs+ / Rs 32,06,147 ~ 32 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Doctorate Sobhandeb Chattopadhyay Rs 3,90,49,160 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 82 Graduate Professional Uttam Kumar Das / Cases Age Education 0 54 12th Pass

बालीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ballygunge Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बालीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Subrata Mukherjee 2016 Subrata Mukherjee 2011 Subrata Mukherjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।