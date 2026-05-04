Bally Assembly Election Result 2026 (बाली (Bally) विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बाली (Bally) विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बाली (Bally) विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rana Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Baishali Dalmiya को उम्मीदवार बनाया। बाली (Bally) सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के राणा चटर्जी ने जीत हासिल की थी। बाली (Bally) सीट पर हार जीत का अंतर 6237 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार वैशाली डालमिया को हराया था।

बाली (Bally) विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bally Election Result 2026

यहां देखें बाली (Bally) की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bally (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बाली (Bally) विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Qadir Khan Rs 37,430 ~ 37 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 8th Pass Alok Pakhira Rs 30,207 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 8th Pass Indranath Das / Cases Age Education 0 50 10th Pass Kailash Kumar Mishra Rs 4,25,53,051 ~ 4 Crore+ / Rs 2,86,78,268 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 3 41 Graduate Kanchan Sonkar Rs 89,434 ~ 89 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 56 8th Pass Nishu Kurmi / Cases Age Education 0 44 12th Pass Pratap Goswami Rs 1,65,309 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Priyanka Choudhury Rs 13,03,865 ~ 13 Lacs+ / Rs 2,78,546 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 31 Post Graduate Putul Chowdhury / Cases Age Education 0 52 10th Pass Rupali Sarkar Rs 65,581 ~ 65 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Illiterate Sanjay Kumar Singh Rs 6,60,88,811 ~ 6 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 8 57 Graduate Sanjay Singh Rs 7,61,810 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 10th Pass Sankar Maitra Rs 89,75,107 ~ 89 Lacs+ / Rs 22,93,379 ~ 22 Lacs+ Cases Age Education 2 57 Post Graduate

बाली (Bally) में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bally Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बाली (Bally) में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rana Chatterjee 2016 Baishali Dalmiya 2011 Sultan Singh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।