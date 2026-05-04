Balarampur Assembly Election Result 2026 (बलरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बलरामपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बलरामपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Baneswar Mahato को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Shantiram Mahato को उम्मीदवार बनाया। बलरामपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बनेश्वर महतो ने जीत हासिल की थी। बलरामपुर सीट पर हार जीत का अंतर 423 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार शांतिराम महतो को हराया था।

बलरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Balarampur Election Result 2026

यहां देखें बलरामपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Balarampur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बलरामपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajay Gorain Rs 30,010 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 10th Pass Anandi Tudu Rs 17,81,000 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 10th Pass Bholanath Murmmu / Cases Age Education 0 55 8th Pass Jaladhar Mahato Rs 33,66,000 ~ 33 Lacs+ / Rs 22,00,000 ~ 22 Lacs+ Cases Age Education 0 40 12th Pass Namita Mahato Rs 8,43,140 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Post Graduate Rabilal Mandi / Cases Age Education 0 38 Post Graduate Shantiram Mahato Rs 50,81,131 ~ 50 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 10th Pass Sharat Sahis Rs 3,12,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 8th Pass Sitaram Hansda / Cases Age Education 0 51 12th Pass Sukanta Mahato Rs 54,07,042 ~ 54 Lacs+ / Rs 82,464 ~ 82 Thou+ Cases Age Education 0 43 12th Pass

बलरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Balarampur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बलरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Baneswar Mahato 2016 Shantiram Mahato 2011 Shantiram Mahato

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।