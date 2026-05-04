Balagarh Assembly Election Result 2026 (बालागढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बालागढ़ विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बालागढ़ विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Manoranjan Bapari को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Subhas Chandra Haldar को उम्मीदवार बनाया। बालागढ़ सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मनोरंजन बापरी ने जीत हासिल की थी। बालागढ़ सीट पर हार जीत का अंतर 5784 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुभाष चंद्र हलदार को हराया था।

बालागढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Balagarh Election Result 2026

यहां देखें बालागढ़ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Balagarh (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बालागढ़ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashok Biswas Rs 13,85,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 79,310 ~ 79 Thou+ Cases Age Education 0 56 10th Pass Bikash Golder Rs 63,60,592 ~ 63 Lacs+ / Rs 8,43,289 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Post Graduate Harichand Majumdar / Cases Age Education 0 54 Graduate Ranjan Dhara Rs 41,01,725 ~ 41 Lacs+ / Rs 7,85,072 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 52 12th Pass Soma Biswas Rs 22,57,740 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Graduate Professional Sukdeb Biswas / Cases Age Education 0 34 Post Graduate Sumana Sarkar Rs 24,83,787 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Post Graduate

बालागढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Balagarh Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बालागढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manoranjan Bapari 2016 Ashim Kumar Majhi 2011 Asim Kumar Majhi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।