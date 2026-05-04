असम की बक्सा विधानसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की बक्सा विधान सभा सीट से Hitesh Basumatary, IND से, Jagadish Madahi, INC से, Maneswar Brahma, Bodoland Peoples Front से, Rajkumar Baro, Voters Party International से, Rakesh Brahma, United Peoples Party Liberal से, Ramchandra Das, IND से, Ramesh Chandra Das, Gana Suraksha Party से उम्मीदवार हैं।

असम में बक्सा विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। बक्सा विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

बक्सा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baksa Election Result 2026

यहां देखें बक्सा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baksa (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बक्सा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Hitesh Basumatary Rs 5,92,29,796 ~ 5 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 55 12th Pass Jagadish Madahi Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 8th Pass Maneswar Brahma / Cases Age Education 0 55 Graduate Rajkumar Baro Rs 4,76,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 10th Pass Rakesh Brahma Rs 1,03,31,051 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Ramchandra Das / Cases Age Education 0 63 Post Graduate Ramesh Chandra Das Rs 52,53,716 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Post Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।