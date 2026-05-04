Baisnabnagar Assembly Election Result 2026 (बैशनबनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बैशनबनगर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बैशनबनगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Chandana Sarkar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Swadhin Kumar Sarkar को उम्मीदवार बनाया। बैशनबनगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के चंदना सरकार ने जीत हासिल की थी। बैशनबनगर सीट पर हार जीत का अंतर 2471 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार स्वाधीन कुमार सरकार को हराया था।

बैशनबनगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baisnabnagar Election Result 2026

यहां देखें बैशनबनगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baisnabnagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बैशनबनगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananda Ghosh Rs 4,91,819 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Biswajit Mandal Rs 12,17,000 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate Chandana Sarkar / Cases Age Education 0 45 Graduate Dundubhi Saha(Papan) Rs 1,33,62,587 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Professional Mamuni Mandal Rs 21,73,644 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass Manjur Alahi Munshi / Cases Age Education 0 61 12th Pass Md Arif Choudhury Rs 2,21,500 ~ 2 Lacs+ / Rs 2,25,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 28 Graduate Professional Muzkera Bibi Rs 70,040 ~ 70 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 12th Pass Nikhil Chandra Mandal / Cases Age Education 0 56 10th Pass Nityagopal Lala Rs 1,13,89,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 8th Pass Raju Karmakar Rs 2,37,10,822 ~ 2 Crore+ / Rs 21,328 ~ 21 Thou+ Cases Age Education 0 54 Post Graduate

बैशनबनगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Baisnabnagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बैशनबनगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Chandana Sarkar 2016 Swadhin Kumar Sarkar 2011 Isha Khan Choudhury

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।