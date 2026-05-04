Baharampur Assembly Election Result 2026 (बहरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बहरामपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बहरामपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Subrata Maitra (Kanchan) को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Naru Gopal Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। बहरामपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुब्रत मैत्र (कंचन) ने जीत हासिल की थी। बहरामपुर सीट पर हार जीत का अंतर 26852 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी को हराया था।

बहरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baharampur Election Result 2026

यहां देखें बहरामपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baharampur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बहरामपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abul Kasem Sk Rs 19,75,088 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 Graduate Adhir Ranjan Chowdhury Rs 13,09,66,865 ~ 13 Crore+ / Rs 7,91,918 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 5 70 8th Pass Dilip Das / Cases Age Education 0 58 Graduate Mamata Bibi Rs 1,03,70,329 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Naru Gopal Mukherjee Rs 2,97,32,800 ~ 2 Crore+ / Rs 21,01,267 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 1 46 Graduate Paritosh Kundu / Cases Age Education 0 54 Graduate Rajib Chatterjee Rs 34,32,000 ~ 34 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 12th Pass Riki Maitra Rs 2,56,533 ~ 2 Lacs+ / Rs 2,81,141 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 31 Graduate Sahabuddin Mallik / Cases Age Education 0 51 Graduate Santosh Biswas Rs 7,26,435 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 Graduate Subrata Maitra (Kanchan) Rs 1,38,27,050 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 6 59 Graduate Sukbor Molla / Cases Age Education 2 41 Graduate Utpal Kundu Rs 1,65,558 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate

बहरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Baharampur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बहरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Subrata Maitra (Kanchan) 2016 Manoj Chakraborty 2011 Manoj Chakraborty

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।