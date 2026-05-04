Bagnan Assembly Election Result 2026 (बगनान विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बगनान विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बगनान विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Arunava Sen (Raja) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Anupam Mallik को उम्मीदवार बनाया। बगनान सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अरुणावा सेन (राजा) ने जीत हासिल की थी। बगनान सीट पर हार जीत का अंतर 30120 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अनुपम मल्लिक को हराया था।

बगनान विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bagnan Election Result 2026

यहां देखें बगनान की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bagnan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बगनान विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arunava Sen Rs 4,51,81,156 ~ 4 Crore+ / Rs 17,83,930 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 0 50 12th Pass Bhaskar Roy Rs 30,27,714 ~ 30 Lacs+ / Rs 18,19,999 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Graduate Biswanath Bera / Cases Age Education 0 47 Post Graduate Molay Ghosh Rs 29,68,550 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Graduate Narayan Chandra Jana Rs 36,50,714 ~ 36 Lacs+ / Rs 8,10,793 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 1 41 Graduate Pramanshu Rana / Cases Age Education 11 45 Graduate Sanjit Patra Rs 25,50,497 ~ 25 Lacs+ / Rs 6,46,695 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Sariful Khan Rs 11,53,233 ~ 11 Lacs+ / Rs 77,000 ~ 77 Thou+ Cases Age Education 0 33 Graduate Sk Hafizur Rahaman / Cases Age Education 0 54 12th Pass Sk Hasibul Rahaman S/O Sk Golam Ali Rs 4,43,083 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 5th Pass Sk Jakire Hossen Rs 78,00,962 ~ 78 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 54 8th Pass

बगनान में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bagnan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बगनान में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Arunava Sen (Raja) 2016 Arunava Sen(raja) 2011 Arunava Sen (raja)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।