Baghmundi Assembly Election Result 2026 (बाघमुंडी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बाघमुंडी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। बाघमुंडी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sushanta Mahato को उम्मीदवार बनाया। वहीं Ajsu Party ने Ashutosh Mahato को उम्मीदवार बनाया। बाघमुंडी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सुशांत महतो ने जीत हासिल की थी। बाघमुंडी सीट पर हार जीत का अंतर 13969 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Ajsu Party उम्मीदवार आशुतोष महतो को हराया था।

बाघमुंडी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baghmundi Election Result 2026

यहां देखें बाघमुंडी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baghmundi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बाघमुंडी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Manoj Kumar Mahato Rs 37,18,065 ~ 37 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Post Graduate Mihir Chandra Mahato Rs 25,66,000 ~ 25 Lacs+ / Rs 63,913 ~ 63 Thou+ Cases Age Education 0 43 Graduate Professional Nepal Chandra Mahato / Cases Age Education 2 65 Post Graduate Parimal Kumar Rs 71,76,695 ~ 71 Lacs+ / Rs 8,73,705 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Post Graduate Paritosh Singh Babu Rs 3,61,500 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Graduate Pashupati Mahato / Cases Age Education 0 71 Graduate Rahidas Mahato Rs 1,09,940 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Post Graduate Suman Kumar Singha Rs 1,22,293 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Post Graduate Sushanta Mahato / Cases Age Education 0 44 Post Graduate Tushar Mahato Rs 8,23,101 ~ 8 Lacs+ / Rs 2,53,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 25 10th Pass Ujjwal Paramanik Rs 11,31,553 ~ 11 Lacs+ / Rs 66,380 ~ 66 Thou+ Cases Age Education 0 33 Graduate

बाघमुंडी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Baghmundi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बाघमुंडी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sushanta Mahato 2016 Nepal Mahato 2011 Nepal Mahato

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।