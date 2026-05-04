Bagda Assembly Election Result 2026 (बगदा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बगदा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बगदा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Biswajit Das को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Paritosh Kumar Saha को उम्मीदवार बनाया। बगदा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिस्वजीत दास ने जीत हासिल की थी। बगदा सीट पर हार जीत का अंतर 9792 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार परितोष कुमार साहा को हराया था।

बगदा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Bagda Election Result 2026

यहां देखें बगदा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Bagda (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बगदा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dulal Chandra Bar Rs 98,62,332 ~ 98 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 63 Graduate Gour Biswas Rs 75,18,621 ~ 75 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Post Graduate Goutam Malo / Cases Age Education 0 42 Post Graduate Kalipada Biswas Rs 2,09,500 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 8th Pass Kirttaniya Prabir (Bapi) Rs 5,96,500 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 48 Graduate Madhuparna Thakur / Cases Age Education 3 26 Graduate Manik Bagchi Rs 17,16,000 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Graduate Soma Thakur Rs 2,78,96,788 ~ 2 Crore+ / Rs 1,72,18,000 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 3 40 Post Graduate Swapan Mondal / Cases Age Education 0 57 Graduate Tushar Kanti Halder Rs 27,000 ~ 27 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 12th Pass

बगदा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Bagda Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बगदा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Biswajit Das 2011 Upendra Nath Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।