Baduria Assembly Election Result 2026 (बदुरिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की बदुरिया विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। बदुरिया विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abdur Rahim Quazi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sukalyan Baidya को उम्मीदवार बनाया। बदुरिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अब्दुर रहीम काज़ी ने जीत हासिल की थी। बदुरिया सीट पर हार जीत का अंतर 56444 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुकल्याण बैद्य को हराया था।

बदुरिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Baduria Election Result 2026

यहां देखें बदुरिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Baduria (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें बदुरिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Hannan Sardar Rs 10,80,500 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 5th Pass Abdur Rahim Quazi Rs 52,86,543 ~ 52 Lacs+ / Rs 1,15,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 58 Post Graduate Ali Arshaf / Cases Age Education 0 36 10th Pass Bedora Bibi Rs 1,15,100 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Literate Burhanul Mukaddim (Liton) Rs 1,75,51,789 ~ 1 Crore+ / Rs 52,20,000 ~ 52 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Post Graduate Gopal Das / Cases Age Education 0 61 8th Pass Ibrahim Molla Rs 1,39,60,700 ~ 1 Crore+ / Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 7 48 10th Pass Md. Kutubuddin Fatehe Rs 17,12,658 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 41 Post Graduate Nitaikrishna Pal / Cases Age Education 0 64 10th Pass Qutubuddin Ahmed Rs 1,89,837 ~ 1 Lacs+ / Rs 94,300 ~ 94 Thou+ Cases Age Education 0 38 10th Pass Safikul Islam Dafadar Rs 1,00,35,019 ~ 1 Crore+ / Rs 21,00,000 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 0 44 8th Pass Souptik Mondal / Cases Age Education 0 36 Graduate Professional Sukriti Kumar Sarkar Rs 67,35,210 ~ 67 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate

बदुरिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Baduria Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें बदुरिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdur Rahim Quazi 2016 Quazi Abdur Rahim 2011 Abdul Gaffar Quazi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।