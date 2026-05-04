Ausgram Assembly Election Result 2026 (औसग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की औसग्राम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। औसग्राम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abhedananda Thander को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Kalita Maji को उम्मीदवार बनाया। औसग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अभेदानंद थंडर ने जीत हासिल की थी। औसग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 11815 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कलिता माजी को हराया था।

औसग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ausgram Election Result 2026

यहां देखें औसग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ausgram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें औसग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Chanchal Kumar Majhi Rs 26,68,918 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 50 Post Graduate Kalita Maji Rs 4,90,309 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 38 Literate Manasa Mete / Cases Age Education 0 59 8th Pass Nihar Kumar Hazra Rs 15,59,014 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 76 Graduate Shyama Prasanna Lohar Rs 64,41,819 ~ 64 Lacs+ / Rs 7,02,805 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Graduate Professional Tapas Baral / Cases Age Education 0 48 10th Pass

औसग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ausgram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें औसग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abhedananda Thander 2016 Abhedananda Thander 2011 Sri Basudev Mete

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।