Athani Assembly Election Result 2023: क्या अथानी सीट पर हैट्रिक लगा पाएंगे बीजेपी के कुमाथल्ली, शुरू हुई मतगणना

Athani Assembly Constituency Election Result 2023: अथानी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, लेकिन महेश ईरानागौड कुमाथल्ली बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में उपचुनाव हुआ। इस बार कुमाथल्ली ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की।

Athani Assembly Election Result 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में अथानी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण सावदी और बीजेपी उम्मीदवार महेश ईरानागौड कुमाथल्ली। (फाइल फोटो)

Karnataka Assembly Election Results 2023: कर्नाटक की सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ने जनता को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान तमाम तरह के वादे और दावे किए थे। इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात है, वो यह है कि आज जीत का हार किस-किस को पहनने को मिलता है। इस चुनाव में कई ऐसे नेता भी हैं। जिनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए खुद को सत्ता में बरकरार रखना है। वहीं कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना। हालांकि, अभी तक जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं। उसके हिसाब से यह चुनाव बीजेपी के लिए झटका हो सकता है, लेकिन यह सब साफ आज शाम (13 मई, 2023) तक साफ हो पाएगा। राज्य में 10 मई को सभी विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। अब से महज कुछ घंटों बाद राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। कर्नाटक की अथानी विधानसभा सीट भी राज्य की प्रमुख सीटों में से है। जो बेलगांव जिले के अंतर्गत आती है। यहां सीधी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार (राज्य के पूर्व सीएम) लक्ष्मण सावदी और बीजेपी प्रत्याशी महेश ईरानागौड कुमाथल्ली के बीच देखने को मिल रही है। कुमाथल्ली इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। इन दो पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी ने संपत कुमार शेट्टी को मैदान में उतारा है, जबकि जद (एस) ने शशिकांत पडसालगी के साथ चुनावी मैदान में जाने का फैसला किया है। इस सीट पर जी. जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्‍याण राज्‍य प्रगत‍ि पक्ष (केआरपीपी) ने भी बसवराज भीमप्पा बिसनाकोप्पा को चुनावी समर में उतारा है। अथानी में कुल कितने हैं मतदाता 2019 के आम चुनाव के मुताबिक, अथानी विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 21,7974 है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अथानी विधानसभा में अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 34,353 हैं, जो लगभग 15.76% है। इस बीच, एसटी मतदाता लगभग 5,449 हैं, जो लगभग 2.5% है। अथानी विधानसभा में मुस्लिम मतदाता लगभग 27,029 हैं, जो लगभग 12.4% है। Also Read Karnataka Election Result 2023 Live: रुझानों में बीजेपी-कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, जेडीएस का खाता भी खुला पिछले विधानसभा चुनाव का क्या रहा परिणाम 2018 के विधानसभा चुनाव में महेश कुमथल्ली ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, उन्होंने एक साल बाद पार्टी बदल ली और 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में हुए उपचुनाव में कुमथल्ली ने इस सीट को 39,989 मतों के अंतर से जीता। उन्होंने कांग्रेस नेता गजानन भालचंद्र मंगसुली को हराया, जिन्हें 59,214 मत मिले, जबकि कुमाथल्ली को 99,000 से अधिक वोट मिले।

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram