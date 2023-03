Go to Live Updates मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त… Live UpdatesAssembly Elections Results 2023 Live: त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी को बढ़त, मेघालय में NPP आगे; जानें पल-पल के अपडेट्स 09:31 (IST) 2 Mar 2023 त्रिपुरा में बीजेपी और कांग्रेस एक-एक सीट पर आगे शुरुआती रुझानों के मुताबिक, त्रिपुरा में बीजेपी और कांग्रेस एक-एक सीट पर आगे चल रही हैं। फिलहाल मतगणना चल रही है। मेघालय में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गारो नेशनल काउंसिल के निकमन च मारक चोकपोट विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में टीएमसी 2 सीटों पर आगे चल रही है। 08:58 (IST) 2 Mar 2023 Nagaland Election Result Live: नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 परिणाम Nagaland Election Result Live: नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 परिणाम के पल-पल के अपडेट्स यहां देखें। 08:57 (IST) 2 Mar 2023 Meghalaya Election Result Live: मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 परिणाम Meghalaya Election Result Live: मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 परिणाम के पल-पल के अपडेट्स यहां देखें। 08:55 (IST) 2 Mar 2023 Tripura Election Result Live: त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 परिणाम Tripura Election Result Live: त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 परिणाम के पल-पल के अपडेट्स यहां देखें। https://www.youtube.com/watch?v=ht02ty0vEJo 08:49 (IST) 2 Mar 2023 नागालैंड में एक सीट पर जीती BJP भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सीट जीती। भारतीय जनता पार्ट के जीतने वाले उम्मीदवार कझेतो किनिमी निर्विरोध जीते। कांग्रेस ने एन. खकाशे सुमी को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था जिसके बाद कझेतो किनिमी की निर्विरोध जीते। 08:37 (IST) 2 Mar 2023 क्या कहते हैं शुरुआती रुझान? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए जारी मतगणना के बीच शुरुआती रुझानों के अनुसार त्रिपुरा में बीजेपी को साफ बहुमत हासिल होते दिख रहा है। वहीं, मेघालय में एनपीपी आगे चल रही है। नागालैंड में बीजेपी को 28 सीटों पर बढ़त मिल रही है। Meghalaya, Tripura, Nagaland Assembly Election Results 2023 Live in Hindi: त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे।







