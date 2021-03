गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा सरकार असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम करेगी। शाह ने कामरूप और मोरीगांव की रैली में राहुल गांधी और एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल पर जमकर हमला बोला।

अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। असम की पहचान शंकर देव, माधव देव और लाचित बोरफूकन हैं। कांग्रेस कितनी भी जोर लगा ले वह बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान नहीं बनने देंगे। लैंड जिहाद के जरिए से असम की पहचान को बदलने का काम अजमल ने किया। अगर अजमल और कांग्रेस की सरकार असम आती है तो सूबे में फिर से आतंकवाद अपनी जड़े जमा लेगा।

Can Rahul Gandhi & modern Kalapahad Badruddin Ajmal keep Assam safe? Last week was anniversary of Battle of Saraighat, fought under commander Lachit Borphukan's leadership. He protected motherland from Mughals for many yrs: HM & BJP leader Amit Shah in Kamrup#AssamAssemblyPolls pic.twitter.com/j2ZRr4i25p

