North East Elections: रात के अंधेरे में होटल पहुंचे हिमंत बिस्व सरमा, इस नेता से की मुलाकात, हर हाल में सरकार बनाना है मकसद

Meghalaya Elections: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह दावा किया था कि पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों- त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति नहीं पैदा होगी और यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों को पूर्ण बहुमत मिलेगा।

Himanta Biswa Sarma ने किया तीनों राज्यों में एनडीए सरकार गठन का दावा (File Photo- Express/Nirmal Harindran)

