Ashoknagar Assembly Election Result 2026 (अशोकनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की अशोकनगर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। अशोकनगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Narayan Goswami को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Tanuja Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। अशोकनगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नारायण गोस्वामी ने जीत हासिल की थी। अशोकनगर सीट पर हार जीत का अंतर 23532 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार तनुजा चक्रवर्ती को हराया था।

अशोकनगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ashoknagar Election Result 2026

यहां देखें अशोकनगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ashoknagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें अशोकनगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Angshuman Roy Rs 9,79,522 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Dr. Sumay Hira Rs 4,32,71,881 ~ 4 Crore+ / Rs 30,00,000 ~ 30 Lacs+ Cases Age Education 2 67 Graduate Professional Narayan Goswami / Cases Age Education 3 55 Graduate Shikha Ghosh Rs 24,41,200 ~ 24 Lacs+ / Rs 7,20,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 34 10th Pass Tapas Banerjee Rs 8,06,450 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass Tapas Banerjee / Cases Age Education 2 62 Graduate Tapas Sardar Rs 28,74,124 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Tarak Das Rs 1,92,874 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Tarakeswar Hawlader / Cases Age Education 0 59 10th Pass

अशोकनगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ashoknagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें अशोकनगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Narayan Goswami 2016 Dhiman Roy 2011 Dhiman Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।