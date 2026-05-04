Asansol Uttar Assembly Election Result 2026 (आसनसोल उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ghatak Moloy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Krishnendu Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। आसनसोल उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के घातक मोलोय ने जीत हासिल की थी। आसनसोल उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 21110 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी को हराया था।

आसनसोल उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Asansol Uttar Election Result 2026

यहां देखें आसनसोल उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Asansol Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Akhilesh Kumar Singh Rs 1,30,32,911 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 12th Pass Anowar Ali Rs 30,254 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 12th Pass Baliram Gond / Cases Age Education 0 52 8th Pass Danish Aziz Rs 50,000 ~ 50 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 31 Graduate Dharmpal Mishra Rs 49,034 ~ 49 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 10th Pass Kallol Kumar Ray / Cases Age Education 0 60 Graduate Krishnendu Chatterjee Rs 28,09,150 ~ 28 Lacs+ / Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Graduate Krishnendu Mukherjee Rs 8,09,42,040 ~ 8 Crore+ / Rs 3,89,82,696 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 18 51 Graduate Krishnendu Mukhopadhyay / Cases Age Education 0 42 Graduate Professional Md. Nasim Ansari Rs 75,99,022 ~ 75 Lacs+ / Rs 40,00,000 ~ 40 Lacs+ Cases Age Education 2 65 5th Pass Moloy Ghatak Rs 4,72,56,378 ~ 4 Crore+ / Rs 1,13,03,986 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 70 Graduate Professional Prasenjit Puitandy / Cases Age Education 1 46 12th Pass Sunil Thakur Rs 3,94,697 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass

आसनसोल उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Asansol Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें आसनसोल उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Moloy Ghatak 2016 Moloy Ghatak 2011 Moloy Ghatak

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।