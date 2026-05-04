Asansol Dakshin Assembly Election Result 2026 (आसनसोल दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Agnimitra Paul को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sayani Ghosh को उम्मीदवार बनाया। आसनसोल दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अग्निमित्रा पॉल ने जीत हासिल की थी। आसनसोल दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 4487 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार सायनी घोष को हराया था।

आसनसोल दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Asansol Dakshin Election Result 2026

यहां देखें आसनसोल दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Asansol Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Agnimitra Paul Rs 3,85,66,327 ~ 3 Crore+ / Rs 1,20,11,270 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 23 53 Graduate Anup Bhattacharya Rs 12,20,240 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Asgar Ali / Cases Age Education 0 37 8th Pass Bibekananda Sadhu Rs 9,76,500 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Dipika Bauri Rs 68,548 ~ 68 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 10th Pass Silpi Chakraborty / Cases Age Education 0 55 Graduate Souvik Mukherjee Rs 56,99,700 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 8th Pass Tapas Banerjee Rs 1,29,91,411 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 7 70 Graduate Professional

आसनसोल दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Asansol Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें आसनसोल दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Agnimitra Paul 2016 Tapas Banerjee 2011 Tapas Banerjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।