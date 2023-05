पहले सिसोदिया की गिरफ्तारी… अब अध्यादेश वाला विवाद, फिर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे केजरीवाल, 2024 का एक्शन प्लान?

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर फिर सक्रिय हो गए हैं। उनकी तरफ से तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की जाएगी।

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की नई तैयारी (इंडियन एक्सप्रेस)

दिल्ली की सियासत में फिर उबाल है, केंद्र के एक अध्यादेश ने जमीन पर नए विवाद को हवा दे दी है। अधिकारों की जिस लड़ाई में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, उसी राहत में कटौती करने का काम केंद्र ने कर दिया। ऐसा अध्यादेश लाया गया जिस वजह से एक बार फिर पोस्टिंग के मामले में एलजी ही बॉस बन गए। अब उस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की जाएगी। अब ये मुलाकात कहने को एक अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए मानी जा रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह अरविंद केजरीवाल भी 2024 के रण के लिए विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। इससे पहले भी कई विपक्षी नेताओं से केजरीवाल मुलाकात कर चुके हैं, उनकी तरफ से इस साल मार्च में एक बड़ी बैठक करने की भी तैयारी थी। वो हो तो नहीं पाई, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट दिख गया। उसी इरादे के तहत अरविंद केजरीवाल 23 मई को सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। उनकी ये मुलाकात कोलकाता में ही होने वाली है, इसके बाद 24 मई को वे महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। अभी के लिए आप संयोजक का मुख्य एजेंडा तो अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना है, लेकिन इसके साथ-साथ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की तस्वीर को भी मजबूत करना है।

