Arambag Assembly Election Result 2026 (आरामबाग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की आरामबाग विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। आरामबाग विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Madhusudan Bag को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sujata Mondal को उम्मीदवार बनाया। आरामबाग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मधुसूदन बाग ने जीत हासिल की थी। आरामबाग सीट पर हार जीत का अंतर 7172 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार सुजाता मंडल को हराया था।

आरामबाग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Arambag Election Result 2026

यहां देखें आरामबाग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Arambag (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें आरामबाग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bag Hemanta Rs 23,37,599 ~ 23 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 31 12th Pass Bag Mita Rs 14,35,555 ~ 14 Lacs+ / Rs 3,33,236 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 2 56 8th Pass Bithika Pandit / Cases Age Education 0 54 Graduate Professional Hemanta Bag Rs 1,26,193 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Literate Kajallata Kundu Rs 16,200 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Sushil Santra / Cases Age Education 0 46 Graduate

आरामबाग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Arambag Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें आरामबाग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Madhusudan Bag 2016 Krishna Chandra Santra 2011 Krishna Chandra Santra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।