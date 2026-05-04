Amta Assembly Election Result 2026 (अम्ता विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की अम्ता विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। अम्ता विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sukanta Kumar Paul को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Debtanu Bhattacharya को उम्मीदवार बनाया। अम्ता सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सुकांत कुमार पॉल ने जीत हासिल की थी। अम्ता सीट पर हार जीत का अंतर 26205 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार देबतनु भट्टाचार्य को हराया था।

अम्ता विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Amta Election Result 2026

यहां देखें अम्ता की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Amta (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें अम्ता विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Hazra Rs 1,55,866 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Abhijit Show Rs 5,500 ~ 5 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Amit Samanta / Cases Age Education 2 35 Graduate Ashish Dolui Rs 2,09,065 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 37 Graduate Baisakhi Malik Rs 5,84,998 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 10th Pass Joshimuddin Mallick / Cases Age Education 2 39 Graduate Kamal Krishna Malik Rs 15,500 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 12th Pass Sanjeeb Santara Rs 1,41,778 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 12th Pass Saraswati Patra Sarkar / Cases Age Education 0 27 12th Pass Sk Masarekul Anowar Rs 17,600 ~ 17 Thou+ / Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 2 37 10th Pass Sk Sapiyar Ali Rs 1,05,700 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 5th Pass Sukanta Kumar Paul / Cases Age Education 0 46 Post Graduate Tapan Das Rs 23,63,100 ~ 23 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 8th Pass

अम्ता में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Amta Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें अम्ता में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sukanta Kumar Paul 2016 Asit Mitra 2011 Asit Mitra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।