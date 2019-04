Lok Sabha Election 2019: 2019 लोकसभा चुनाव में ग्लैमर का तड़का भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में चाहें भाजपा हो या फिर कांग्रेस, बॉलीवुड सेलेब्स से मदद लेने में कोई भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन हर बार यह दाव सही बैठे यह जरूरी नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ, जो गुजरात पहुंची थीं कांग्रेस के प्रमोशन के लिए, लेकिन भाजपा की तारीफ करके आ गईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है।

क्या बोलीं अमीषा पटेल: रविवार (21 अप्रैल) को बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल गुजरात के वडोदरा पहुंची। इस दौरान वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार-प्रसार करती नजर आईं। हालांकि इस दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो भाजपा की तारीफ कर दी। दरअसल मीडिया से बातचीत में अमीषा ने गुजरात मॉडल की तारीफ की और कहा- ‘गुजरात इंडिया का एक बहुत ही जरूरी राज्य है। जिस तरह की प्रगति और उन्नति गुजरात में हुई है, वह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। ऐसे में अगर हर राज्य ऐसा हो तो भारत जानें कहां पहुंच जाए।’ अब अमीषा के बयान में गौर करने वाली बात है कि गुजरात मॉडल भाजपा की देन है। ऐसे में उसकी तारीफ करना भाजपा की तारीफ करना माना जाएगा।

चार बार जीत चुकी है महिला प्रत्याशी: बता दें कि भाजपा की ओर से इस सीट पर महिला प्रत्याशी रंजन बेन हैं तो वहीं कांग्रेस की ओर प्रशांत पटेल मैदान में हैं। दरअसल इस सीट पर पहले और अब के चुनाव का विश्लेषण किया जाए, तो इस सीट पर पांचवीं बार भाजपा की महिला और कांग्रेस के पुरुष प्रत्याशी के बीच जंग होगी। अब तक यहां से चार बार महिला प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। गौरतलब है कि 1991 में भाजपा की दीपिका चिखलिया ने कांग्रेस के रणजीत सिंह गायकवाड़ को, 1998 और 2004 में जया बेन ने कांग्रेस के नरेन्द्र रावत को हराया था। इसके साथ ही जब 1999 में दो महिला उम्मीदवारों के बीच जंग थी तो भाजपा की जया बेन ने कांग्रेस की उर्मिला बेन पटेल को हार का स्वाद चखाया था।

कौन हैं अमीषा पटेल: अमीषा पटेल गुजरात की ही रहने वाली हैं। वर्ष 2000 में उन्होंने बॉलीवुड में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म ‘कहो न प्यार है’ से एंट्री की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवॉर्ड भी मिला था। वहीं, आखिरी बार 2018 में वह सनी देओल की फिल्म ‘भैयाजी सुपरहिट’ में नजर आई थीं।

