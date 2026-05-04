Amdanga Assembly Election Result 2026 (आमदंगा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की आमदंगा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। आमदंगा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rafiqur Rahaman को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Joydev Manna को उम्मीदवार बनाया। आमदंगा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रफीकुर रहमान ने जीत हासिल की थी। आमदंगा सीट पर हार जीत का अंतर 25480 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार जयदेव मन्ना को हराया था।

आमदंगा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Amdanga Election Result 2026

यहां देखें आमदंगा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Amdanga (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें आमदंगा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Samad Gazi Rs 5,65,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 8th Pass Alim Hossain Mondal Rs 7,10,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 27 5th Pass Arindam Dey / Cases Age Education 1 52 10th Pass Asadul Rs 15,001 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Graduate Biswajit Maity Rs 13,51,164 ~ 13 Lacs+ / Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 11 44 Graduate Golam Md Nizamuddin / Cases Age Education 0 34 Post Graduate Gopal Ghosh Rs 61,59,453 ~ 61 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Professional Haripada Biswas Rs 6,57,500 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Kamal Uddin / Cases Age Education 0 38 Graduate Mohammad Kasem Siddique Rs 69,94,144 ~ 69 Lacs+ / Rs 10,30,500 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 1 46 Post Graduate Mouful Das Rs 10,86,000 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 8th Pass S.Muktar Ahamed / Cases Age Education 0 59 10th Pass

आमदंगा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Amdanga Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें आमदंगा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rafiqur Rahaman 2016 Rafiqur Rahaman 2011 Rafiqur Rahaman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।