Ambedkar Nagar (Delhi) Election Result 2020 LIVE: कौन जीता और कौन हारा, जानिए यहां

Ambedkar Nagar Election Result 2020: दिल्ली व‍िधानसभा में कुल 70 सीटें हैं।

Ambedkar Nagar (Delhi) Assembly Election/Chunav Result 2020 Today Live News Updates: Ambedkar Nagar Assembly Constituency से 2015 में AAP उम्‍मीदवार Ajay Dutt चुनाव जीते थे। उन्‍होंने BJP प्रत्‍याशी Ashok Kumar को हराया था। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए, तो सभी चौंक गए थे। तमाम पॉलिटिकल पंडित हैरान रह गए थे।

2015 व‍िधानसभा चुनाव से साल भर पहले, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से केंद्र की कुर्सी पर बैठने वाली और दिल्ली की सभी सातों सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी मात्र तीन सीटों पर सिमट गई थी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया।

‘आप’ के खाते में 70 में से 67 सीटें गईं। हालांकि 2015 के बाद से स्थितियां काफी बदल गईं। तमाम पुराने नेता या तो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ गए या तो बगावती तेवर अपनाए नजर आए। इनमें से कई नेताओं को पिछले विधानसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए रणनीति बनाने का श्रेय दिया जाता है। ऐसे में इस बार पार्टी ने प्रशांत किशोर की मदद ली।

दूसरी तरफ, बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण नजर आईं। दोनों दलों के पास, अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई ‘चेहरा’ नजर नहीं आया। खासकर, बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान पीएम मोदी को ‘फ्रंट’ पर रखा और केजरीवाल की खामियों पर प्रहार करने के साथ-साथ नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), अवैध कॉलोनियों को नियमित करने जैसी मोदी सरकार की योजनाएं गिनाईं।

आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस इलेक्शन कैंपेनिंग में उतना आक्रामक नहीं दिखी। खासकर, शीला दीक्षित के निधन के बाद पार्टी में किसी ‘विशिष्ट चेहरे’ की समस्या और गहरा गई।

दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। यहां चुनाव के लिए आठ फरवरी को मतदान हुआ। वोटों की गिनती 11 फरवरी को। चुनाव आयोग (EC) के मुताबिक, राजधानी में 2,689 जगह करीब 13,750 पोलिंग बूथ बनेेे। यहां करीब 1.47 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें साढ़े 80 लाख पुरुष वोटर हैं। वहीं, महिला वोटरों की संख्या 66 लाख के आसपास है।

आप ने जाह‍िर है, अरव‍िंंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ा और सीएम के उम्‍मीदवार भी वही हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नहीं पेश किया था।

