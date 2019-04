Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस बीच सांसद अमर सिंह ने जयाप्रदा को चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट किया। बता दें कि अमर सिंह ने ये ट्वीट दिल्ली के एक अस्पताल के आईसीयू से किया, जिसमें वह रामपुर की जनता से जयाप्रदा को जिताने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रामपुर से सपा नेता आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं।

क्या बोले अमर सिंह: बता दें कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ऐसे समय जब देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, मैं अस्वस्थ होने के कारण लोकसभा चुनाव के समर में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस समय मैं एक आईसीयू से आप लोगों से बात कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने रामपुर सीट पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही जयाप्रदा के बारे में बोलते हुए कहा कि रामपुर की जनता उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं जिताएं कि वो हमारी प्रत्याशी हैं बल्कि इसलिए जिताएं क्योंकि जयाप्रदा हिंदुत्व की विरोधी शक्तियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं।

I extend my good wishes to @realjayaprada ji & to entire @BJP4India for upcoming #LokSabhaElections2019. Due to my illness I am not able to participate but I wholeheartedly support @narendramodi ji. pic.twitter.com/sMI5F6R8Lk

