Alipurduars Assembly Election Result 2026 (अलीपुरद्वार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। अलीपुरद्वार विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Suman Kanjilal को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sourav Chakraborty (GHUTIS) को उम्मीदवार बनाया। अलीपुरद्वार सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुमन कंजीलाल ने जीत हासिल की थी। अलीपुरद्वार सीट पर हार जीत का अंतर 16007 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार सौरव चक्रवर्ती (घुटिस) को हराया था।

अलीपुरद्वार विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Alipurduars Election Result 2026

यहां देखें अलीपुरद्वार की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Alipurduars (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें अलीपुरद्वार विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Latif Choudhury Rs 94,74,349 ~ 94 Lacs+ / Rs 3,90,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 48 10th Pass Abhijit Saha Rs 92,190 ~ 92 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Graduate Abinash Das / Cases Age Education 0 63 Illiterate Bhupesh Das Rs 18,275 ~ 18 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 10th Pass Manik Barman Rs 21,276 ~ 21 Thou+ / Rs 5,160 ~ 5 Thou+ Cases Age Education 0 26 Post Graduate Mrinmoy Sarkar (Papan) / Cases Age Education 1 49 10th Pass Paritosh Das Rs 4,31,31,570 ~ 4 Crore+ / Rs 2,55,64,142 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 60 Graduate Pijush Kanti Sarma Rs 64,486 ~ 64 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Graduate Suman Kanjilal Rs 80,98,777 ~ 80 Lacs+ / Rs 1,41,223 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 12 55 Graduate Professional Shyamal Roy / Cases Age Education 2 56 Post Graduate

अलीपुरद्वार में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Alipurduars Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें अलीपुरद्वार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Suman Kanjilal 2016 Sourav Chakraborty 2011 Deba Prasad Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।