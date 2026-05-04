असम की आलगापुर-काटलिचेरा विधानसभा सीट पर कुल 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की आलगापुर-काटलिचेरा विधान सभा सीट से Foriz Zaman Mazumder, IND से, Haydar Hussain Laskar, IND से, Ikbal Bahar Mozumder, IND से, Jamil Ahmed Choudhury, IND से, Mustak Hussain Barbhuiya, IND से, Muzakkir Hasan Laskar, IND से, Nijam Uddin Choudhury, IND से, Sabbir Ahmed Choudhury, IND से, Samin Ahmed Choudhury, IND से, Sirajul Islam Barbhuiya, IND से, Sirajul Islam Laskar, IND से, Sujam Uddin Laskar S/O Manir Uddin Laskar, IND से, Suzam Uddin Laskar S/O Lt. Tazamul Ali Laskar, IND से, Zakir Hussain Laskar, Asom Gana Parishad से, Zubair Anam Mazumder, INC से उम्मीदवार हैं।

असम में आलगापुर-काटलिचेरा विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। आलगापुर-काटलिचेरा विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

आलगापुर-काटलिचेरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Algapur Katlicherra Election Result 2026

यहां देखें आलगापुर-काटलिचेरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Candidates Party Status
Foriz Zaman Mazumder IND Awaited
Haydar Hussain Laskar IND Awaited
Ikbal Bahar Mozumder IND Awaited
Jamil Ahmed Choudhury IND Awaited
Mustak Hussain Barbhuiya IND Awaited
Muzakkir Hasan Laskar IND Awaited
Nijam Uddin Choudhury IND Awaited
Sabbir Ahmed Choudhury IND Awaited
Samin Ahmed Choudhury IND Awaited
Sirajul Islam Barbhuiya IND Awaited
Sirajul Islam Laskar IND Awaited
Sujam Uddin Laskar S/O Manir Uddin Laskar IND Awaited
Suzam Uddin Laskar S/O Lt. Tazamul Ali Laskar IND Awaited
Zakir Hussain Laskar Asom Gana Parishad Awaited
Zubair Anam Mazumder INC Awaited

Algapur Katlicherra (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें आलगापुर-काटलिचेरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026

Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities
Foriz Zaman Mazumder IND-flag Rs 500 ~ 5 Hund+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 50 12th Pass
Haydar Hussain Laskar IND-flag Rs 23,000 ~ 23 Thou+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 40 12th Pass
Ikbal Bahar Mozumder IND-flag /
Cases Age Education
0 42 12th Pass
Jamil Ahmed Choudhury IND-flag Rs 1,55,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 30 10th Pass
Mustak Hussain Barbhuiya IND-flag Rs 3,70,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 32 12th Pass
Muzakkir Hasan Laskar IND-flag /
Cases Age Education
2 30 Graduate
Nijam Uddin Choudhury IND-flag Rs 12,44,09,575 ~ 12 Crore+ / Rs 92,26,561 ~ 92 Lacs+
Cases Age Education
1 52 8th Pass
Sabbir Ahmed Choudhury IND-flag Rs 8,25,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 39 Graduate
Samin Ahmed Choudhury IND-flag /
Cases Age Education
1 52 10th Pass
Sirajul Islam Barbhuiya IND-flag Rs 6,70,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 38 12th Pass
Sirajul Islam Laskar IND-flag Rs 22,000 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 25 12th Pass
Sujam Uddin Laskar S/O Manir Uddin Laskar IND-flag /
Cases Age Education
0 34 5th Pass
Suzam Uddin Laskar S/O Lt. Tazamul Ali Laskar IND-flag Rs 4,20,61,183 ~ 4 Crore+ / Rs 45,00,000 ~ 45 Lacs+
Cases Age Education
0 59 12th Pass
Zakir Hussain Laskar Asom Gana Parishad-flag Rs 47,52,381 ~ 47 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 54 10th Pass
Zubair Anam Mazumder INC-flag /
Cases Age Education
3 34 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।

Live Updates
08:16 (IST) 4 May 2026

असम के डेमोव से कांग्रेस उम्मीदवार को सरकार बनने की उम्मीद

सिवसागर, असम: डेमोव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार गोगोई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि नतीजे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप होंगे। हमें आशा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी।

07:52 (IST) 4 May 2026

किस्सा मुख्यमंत्री का - ‘आंदोलन लंबा चलेगा, ऊर्जा बचाकर रखनी होगी’

असम की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहती। वे एक पूरे दौर, एक आंदोलन और एक पीढ़ी की उम्मीदों को अपने भीतर समेटे होते हैं। प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम उन्हीं में आता है। एक साधारण छात्र नेता से लेकर राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर सिर्फ पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि का उदाहरण भी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।

07:44 (IST) 4 May 2026

जोरहाट में जोरहाट, मरियानी और तिताबोर क्षेत्रों की गिनती होगी

असम: जोरहाट में एक मतगणना केंद्र के बाहर के दृश्य। यहां जोरहाट, मरियानी और तिताबोर विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती की जाएगी। 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

https://twitter.com/ANI/status/2051120419055505435?s=20

07:24 (IST) 4 May 2026

स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न दलों के एजेंट पहुंचने लगे

असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के तहत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों (एलएसी) के स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट गुवाहाटी के मणिराम देवान ट्रेड सेंटर में पहुंचने लगे हैं। 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

07:15 (IST) 4 May 2026

बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई का दावा- असम की जनता मजबूत जनादेश देगी

असम के दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, "वोटों की गिनती अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पूरे असम में यह महसूस किया जा सकता है कि लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी और बीजेपी-नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम तक असम की जनता एक मजबूत जनादेश देगी, जिसके तहत लगातार बीजेपी-नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और हिमंत बिस्वा सरमा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।"

https://twitter.com/ANI/status/2051113344548139208?s=20

06:57 (IST) 4 May 2026

बहुमत का आंकड़ा 64, BJP को 80+ सीटों का अनुमान

बहुमत के लिए 64 सीटें जरूरी हैं, जबकि एग्जिट पोल्स में भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं।

06:43 (IST) 4 May 2026

722 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। 35 जिलों के 40 काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के बीच EVM खोली जाएंगी।

06:36 (IST) 4 May 2026

एग्जिट पोल में BJP को बढ़त

ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इससे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की दूसरी बार वापसी की संभावना मजबूत दिख रही है।

06:35 (IST) 4 May 2026

आज आएगा असम चुनाव का फैसला

असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती जल्द शुरू होगी, जिससे साफ होगा कि सत्ता में कौन आएगा।