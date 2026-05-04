असम की आलगापुर-काटलिचेरा विधानसभा सीट पर कुल 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की आलगापुर-काटलिचेरा विधान सभा सीट से Foriz Zaman Mazumder, IND से, Haydar Hussain Laskar, IND से, Ikbal Bahar Mozumder, IND से, Jamil Ahmed Choudhury, IND से, Mustak Hussain Barbhuiya, IND से, Muzakkir Hasan Laskar, IND से, Nijam Uddin Choudhury, IND से, Sabbir Ahmed Choudhury, IND से, Samin Ahmed Choudhury, IND से, Sirajul Islam Barbhuiya, IND से, Sirajul Islam Laskar, IND से, Sujam Uddin Laskar S/O Manir Uddin Laskar, IND से, Suzam Uddin Laskar S/O Lt. Tazamul Ali Laskar, IND से, Zakir Hussain Laskar, Asom Gana Parishad से, Zubair Anam Mazumder, INC से उम्मीदवार हैं।

असम में आलगापुर-काटलिचेरा विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। आलगापुर-काटलिचेरा विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

आलगापुर-काटलिचेरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Algapur Katlicherra Election Result 2026

यहां देखें आलगापुर-काटलिचेरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Algapur Katlicherra (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें आलगापुर-काटलिचेरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Foriz Zaman Mazumder Rs 500 ~ 5 Hund+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 12th Pass Haydar Hussain Laskar Rs 23,000 ~ 23 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 12th Pass Ikbal Bahar Mozumder / Cases Age Education 0 42 12th Pass Jamil Ahmed Choudhury Rs 1,55,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 10th Pass Mustak Hussain Barbhuiya Rs 3,70,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 12th Pass Muzakkir Hasan Laskar / Cases Age Education 2 30 Graduate Nijam Uddin Choudhury Rs 12,44,09,575 ~ 12 Crore+ / Rs 92,26,561 ~ 92 Lacs+ Cases Age Education 1 52 8th Pass Sabbir Ahmed Choudhury Rs 8,25,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Samin Ahmed Choudhury / Cases Age Education 1 52 10th Pass Sirajul Islam Barbhuiya Rs 6,70,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 12th Pass Sirajul Islam Laskar Rs 22,000 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 12th Pass Sujam Uddin Laskar S/O Manir Uddin Laskar / Cases Age Education 0 34 5th Pass Suzam Uddin Laskar S/O Lt. Tazamul Ali Laskar Rs 4,20,61,183 ~ 4 Crore+ / Rs 45,00,000 ~ 45 Lacs+ Cases Age Education 0 59 12th Pass Zakir Hussain Laskar Rs 47,52,381 ~ 47 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 10th Pass Zubair Anam Mazumder / Cases Age Education 3 34 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।